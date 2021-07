Sa maladie a été annoncée. Son limogeage au poste de Procureur de Dakar également. Que nenni, selon Serigne Bassirou Guèye. Ainsi, il a brisé le silence pour couper court aux rumeurs. «Je suis là Dieu merci. Je n'étais pas malade, j'étais là. Et je suis le Procureur de Dakar au moment où je vous parle», a déclaré le parquetier. C’était ce samedi lors de la cérémonie de ses camarades de promotion de Thilmakha Mbakhoul, sa localité d'origine. Ce, avec la réhabilitation de l’école à hauteur de 35 millions de francs Cfa.



De plus, le magistrat Serigne Bassirou Guèye a promis aux populations de Thilmakha la constuction d'une route Thilmakha-Ngaye Mékhé, entre autres doléances soumises. «La réaction de l'autorité ne tardera pas. Le sous-préfet portera l'information », a soutenu le maître des poursuites. Qui tout en invitant les élèves de l'école de sa localité à travailler, à respecter les valeurs de la République, à avoir de la discipline et de la correction, a aussi exhorté les habitants de respecter les mesures barrières pour freiner le coronavirus.





Avec Seneweb