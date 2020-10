Jean-Luc Mélenchon : Par la faute de Macron, « la France est abaissée, humiliée et ridiculisée »

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a déclaré lors d’un interview sur France Inter qu’il ne soutiendrait pas le président Macron face à ses nombreuses maladresses : dont sa confrontation avec le président Turc Erdogan, ses récents propos sur l’islam et sur le boycott dont sont victimes les produits français.D’ailleurs, le président Erdogan a déclaré publiquement douter de « la santé mentale » de son homologue français qu’il accuse d’être « antimusulmans ».Ainsi, « le mieux que je puisse faire, c’est de me taire…Hier soir, le président, pour des raisons qu’aucun d’entre nous n’arrive à comprendre, s’est répandu en une série de tweets (…), il a totalement perdu le contrôle de la situation » face à Erdogan, a dénoncé Mélenchon Ce dernier poursuit : « Je suppose qu’il ne veut pas de mon appui puisqu’il a donné l’ordre que l’on nous charge comme islamistes de gauche ou je ne sais pas quoi, islamo-gauchistes…ferait bien de réfléchir à quelle va être sa stratégie : la France est abaissée, humiliée et ridiculisée, qu’est-ce qu’il compte faire, à part des tweets? », rapporte lefigaro.fr.