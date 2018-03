Khadim Ndiaye : "Je ne suis pas sûr d'être au Mondial"

Malgré son statut de gardien titulaire des Lions, Khadim Ndiaye refuse de s'enflammer, de prendre la grosse tête. Dans un entretien avec Record, il décline l'étiquette de "titulaire indiscutable" que lui colle le journaliste qui l'interrogeait.



"J'ai remplacé le titulaire (Abdoulaye Diallo, Ndlr) par un concours de circonstances et ces échéances-là (qualifications du Mondial-2018, Ndlr) sont terminées, précise le gardien d'Horoya Ac (Guinée). Je ne suis même pas sûr de participer à la Coupe du monde parce que le dernier mot ne m'appartient pas. Il va falloir que je me batte pour avoir la chance de faire partie de la sélection d'abord et mettre les atouts de mon côté."



Khadim Ndiaye entend rester professionnel et bon joueur jusqu'au bout. Il jure : "Si le coach porte son choix sur moi, je me battrai pour aider au mieux l'équipe. Par contre, s'il choisit quelqu'un d'autre, je serai derrière lui et je l'encouragerai comme j'ai l'habitude de le faire.



SENEWEB