Khalifa SALL : "On m’a proposé un marché que j’ai refusé "

Khalifa Sall a rendu visite, hier, à Serigne Mansour Sy Djamil. Lors de cette rencontre, l’ex-maire de Dakar est revenu sur son séjour carcéral et les conditions dans lesquelles il a été élargi de prison.



«À la prison (Ndlr : Rebeuss), on m’a foutu dehors. On m’a demandé de sortir, j’ai catégoriquement refusé, parce que je n’ai pas demandé la grâce. C’est ainsi qu’ils m’ont pris avec mes bagages pour me mettre dehors», a-t-il confié au marabout politicien.



Il confirme qu’il y a eu un deal pour le faire sortir de prison.



«On m’a proposé un marché que j’ai refusé, car je n’ai pas peur de la prison. Il n’y a que des humains là-bas. L’essentiel, c’est de garder sa dignité», rembobine-t-il dans Les Échos.



SENEWEB