Khalifa Sall à Rebeuss : durcissement des restrictions sur les visites

La justice a durci les restrictions sur les visites au maire de Dakar, Khalifa Sall, détenu à la prison de Rebeuss dans le cadre de l’affaire de la gestion de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.



Dans une lettre signée par le Coordonnateur des Juges de l’Application des Peines datant du 11 février 2019, dont détient Rewmi Quotidien, certains changements ont été apportés dans la procédure de délivrance desdits permis.



Ainsi, tout demandeur est tenu de faire une demande adressée au Coordonnateur des Juges de l’Application des Peines, et ensuite préciser l’objet de la visite. Le visiteur est tenu de se présenter physiquement. Quid des dépôts ? Ils ont lieu les lundis et mardis. Les retraits des permis de visite se font le jeudi et le vendredi. Aucune dérogation n’est admise, prévient le Juge.



