Khalil DIOP : "Depuis 08 ans, Richard-Toll souffre. L’heure de la libération a sonné"- vidéo

Vétuste des salles de classe, prolifération des abris provisoires, manque de financements aux femmes et d’appui à la jeunesse, défaut d’accompagnement des étudiants de la localité, déficit d’évacuation des eaux de pluie, etc. Khalil DIOP dresse un le tableau sombre de la gestion de l’actuelle la gestion municipale sous la houlette d’Amadou Mame DIOP. « Depuis 08 ans, la ville souffre et recule. L’heure de la libération a sonné », a-t-il sous les ovations. « J’ai les compétences et les capacités requises pour changer la donne », a assuré l’opérateur économique lors de son investiture par ses militants. M.DIOP note qu’un bon pilotage nécessite de la « volonté » et de la « vision ». Une carence qui pour lui explique l’enlisement socioéconomique du carrefour sucrier. Il a dit accepter le choix porté sur lui et se dit prêt à relever le défi de changer le visage de Richard-Toll. Dans cette optique, le challenger invite les forces politiques de son terroir à la cohésion et à porter, si besoin, un candidat consensuel aux locales.