L’ANSD relève une hausse de près de 19 % des exportations en 2019

Les exportations sénégalaises ont atteint 1.985,1 milliards de francs en 2019 après avoir été de l’ordre de 1670 milliards l’année précédente, représentant une hausse de 18, 9 %, a indiqué l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.





Ce relèvement est consécutif à celui des expéditions d’arachides non grillées (111,5 milliards de FCFA contre 39,5 milliards de FCFA en 2018), de conserves de poisson (40,2 milliards de FCFA contre 11,7 milliards de FCFA l’année précédente), d’acide phosphorique (+24,5%), d’or non monétaire (+19,9%) et de poissons frais de mer (+14,8%), fait savoir l’ANSD.





Dans son bulletin annuel d’analyse des chiffres du commerce extérieur, la structure fait remarquer que les exportations du Sénégal ont été marquées en 2019 par l’apparition d’un nouveau minerai d’or d’où le positionnement de l’or non monétaire à la tête des produits les plus exportés.





Le document parvenu à l’APS souligne que les ventes à l’extérieur du Sénégal ont été principalement orientées l’année dernière vers le continent européen (34,1%), africain (32,1%) et asiatique (24,2%).

APS