L’ARMP annule l'attribution à Suez de la gestion de l’eau

Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye avait décidé d’attribuer au groupe français, Suez, la gestion de l’eau dans les zones urbaines et péri-urbaines.



Trois entreprises étaient en lice pour l’obtention de cette concession, dont le sortant la Sénégalaise des eaux et Veolia. Mais, l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a ordonné l’annulation de l’attribution à Suez de la gestion de l’eau. Elle demande “une reprise des évaluations financières”. D’après la Rfm, la procédure va retourner à l’étape du 1 juin 2018.



DAKARMATIN