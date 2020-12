L'OFNAC fouine dans le contrat Akilee-Senelec

L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) enquête, dans la plus plus grande discrétion, sur l'affaire du contrat Akilee-Senelec relatif aux compteurs intelligents.



Le secrétaire général de la Senelec, le directeur principal des finances et du contrôle, celui des affaires juridiques ont été tous été convoqués à l'OFNAC la semaine dernière, renseigne Seneweb.



Selon le journal Les Échos qui vend la mèche dans sa livraison de ce lundi, Makhtar Cissé, ex-directeur général de la Senelec, est le prochain sur la liste de l'OFNAC.