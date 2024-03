L’ONU demande à Macky Sall de libérer les autres détenus politique dont des figures de l’opposition

La situation politique au Sénégal évoquée à Genève à l’occasion de la 55ème session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Le Haut-commissaire des Nations unies au droit de l’homme demande la libération des autres détenus dit politiques dont d’éminentes figures de l’opposition.



« L’élection présidentielle prévue le 25 février dernier a été annulée la semaine dernière au Sénégal. Suivant l’arbitrage du Conseil constitutionnel affirmant que le scrutin devait se dérouler dans les meilleurs délais. Le président Macky Sall a annoncé que c’est ce qu’il ferait. Le pays est sous tension politique et civile depuis les 3 dernières années avec l’arrestation d’environs 1000 membres de l’opposition, et Activistes depuis 2021 certains d’entre eux ont été relâché sous conditions et je demande également la libération de ceux qui sont toujours en prison, incluant les figures proéminentes de l’opposition j’encourage le gouvernement à s’assurer que le conclusions du dialogue inclus la participation libre de divers personnes avec tout types de vison politique », a indiqué, le Haut-commissaire des nations- unies au droit de l’homme Volker Türk.