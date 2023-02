L’Unesco favorable à l’adoption de la langue maternelle pour l’enseignement des enfants

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), recommande l’adoption d’une politique multilingue dans les systèmes éducatifs et de prioriser l’enseignement des enfants dans leur langue maternelle.



Dans un communiqué publié à l’occasion de la journée mondiale de la langue maternelle [21 février], l’UNESCO indique que les données mondiales sur les inégalités dans l’éducation, montrent que les enfants qui reçoivent un enseignement dans une langue qu’ils parlent à la maison, ont 30% de chances de savoir lire à la fin de l’école primaire, à la fin du cycle fondamental.



Toujours selon l’organisme onusien, qui cite les mêmes données, l’enseignement dans la langue maternelle booste les compétences sociales des enfants.



D’après l’UNESCO, le modèle fonctionne, faisant référence au succès du Mozambique dans ce domaine.



Ce dernier a étendu l’éducation bilingue à 25% des écoles à travers d’un nouveau programme de formation des enseignants. Ainsi, les écoliers qui fréquentent ces écoles obtiennent de meilleurs résultats en lecture en mathématiques.



Enfin, l’UNESCO note qu’au moins 40% des plus de 6700 langues parlées dans le monde sont menacées d’extinction à long terme, faute de locuteurs.