L'appel d'Ousmane Sonko à Macky Sall : « Évitez au Sénégal un bain de sang inutile »

Le maire de Ziguinchor en a profité pour lancer un appel au président de la République, Macky Sall. Une manière pour lui de l’inviter à plus de lucidité tout en lui garantissant une sortie apaisée. « Je lance un appel au président Macky Sall lui-même. L’appeler à savoir raison garder et à recouvrer sa lucidité. Le pouvoir n’est pas éternel. Après le pouvoir il y a une vie. Ne pensez pas qu’ici les gens ont une rancune contre vous ou se prépare à une vendetta. Rassurez-vous, nous n’avons pas ce temps », assure-t-il.



« Votre seul salut et votre seule grandeur, poursuit Ousmane Sonko, c’est de rendre au Sénégal ce qu’il vous a donné. Évitez au Sénégal un bain de sang et des cassures sociales inutiles. Soyez à la hauteur de votre fonction et sortez de la manière la plus apaisée pendant qu’il est encore temps. Toute autre option est suicidaire pour vous. Nous avons tous une responsabilité vis-à-vis des 17 millions de sénégalais pour que ce qui doit se passer les neuf mois à venir se passe de la meilleure des manières en évitant des cassures et des morts d’hommes ».