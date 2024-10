L’industrie pharmaceutique sénégalaise vise 50% de production locale d’ici 2035

L’industrie pharmaceutique sénégalaise aspire à produire, d’ici à 2035, la moitié des médicaments dont le pays a besoin, a-t-on appris, samedi, à Pointe Sarène, dans le département de Mbour (ouest), du président du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, Serigne Ahmadou Bamba Ndour.



‘’Nous avons comme objectif majeur, d’ici à 2035, de produire 50 % de nos besoins en médicaments, ici, au Sénégal. Je pense qu’on va y arriver avec l’aide des autorités’’, a dit M. Ndour.



Il prenait part à la quatrième édition des Journées du médicament. ‘’L’économie du médicament : le Sénégal face aux mutations du système sanitaire’’ est le thème de cette rencontre du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal.



Les médicaments coûtent au Sénégal parce 95 % de ceux qui sont commercialisés dans le pays proviennent de l’étranger, a signalé Serigne Ahmadou Bamba Ndour, assurant : ‘’Avec un bon accompagnement [du ministère] de tutelle, nous atteindrons notre objectif.’’



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, a assuré les pharmaciens privés du soutien de l’État.



Le ministère travaille à ‘’l’accès de tous les Sénégalais à des médicaments de qualité et à moindre coût’’, a ajouté M. Sy en présidant la cérémonie de clôture des Journées du médicament.



‘’Les médicaments [sont une] priorité pour le gouvernement, qui table sur une relance de la production pharmaceutique locale’’, a souligné le ministre de la Santé et de l’Action sociale.



‘’Plus nous produirons, mieux nous réduirons nos importations. Les médicaments coûteront moins cher aussi’’, a dit Ibrahima Sy.



APS