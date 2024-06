La BRVM émet des emprunts obligataires de 265 milliards pour l’État pdu Sénégal

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a admis sur son marché des obligations, ce mercredi 26 juin 2024, trois nouveaux titres de l’État du Sénégal. C’était à l’occasion de la cérémonie de première cotation des emprunts : « État du Sénégal 6,25 % 2024-2029 », « Etat du Sénégal 6,45 % 2024-2031 » et « État du Sénégal 6,65 % 2024-2034 » tenue à Abidjan au siège de l’Institution sous-régionale, renseigne un communiqué exploité par Dakaractu.



À travers cette opération d’appel public à l’épargne réalisé sur le Marché Financier Régional de l’UEMOA, l’État du Sénégal a pu mobiliser un montant total de plus de 265 milliards de Fcfa en trois tranches avec des taux allant de 6,25% à 6,65% sur des maturités de 05 à 10 ans, en vue du financement d’investissements prévus à son budget 2024, informe le document.



"Ces trois emprunts obligataires marquent le retour très remarqué de l’État du Sénégal à la BRVM, qui a été désigné « Metteur obligataire de l’Année » à l’occasion de la 5e édition des BRVM Awards tenue à Abidjan les 06 et 07 juin dernier, a indiqué le Directeur Général de la BRVM qui souligne que cette opération a été arrangée et menée sur le Marché Financier Régional de l’UEMOA par la Société de Gestion et d’Intermédiation Invictus Capital & Finance SA, Chef de file de l’opération et les SGI CGF Bourse et ABCO BOURSE, Co-chefs de file. Dakaractu.com