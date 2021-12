La FAO alerte, 44 pays dont le Sénégal ont besoin d’une aide alimentaire externe.

Quarante-quatre pays dans le monde, dont 33 en Afrique, requièrent toujours une aide extérieure afin de couvrir leurs besoins alimentaires, prévient l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) dans un rapport publié hier-jeudi, parcouru par Libération. D’après ce dernier document en date de la série «perspectives de récolte et situation alimentaire », la Fao note que les conflits et la sécheresse aggravent l’insécurité alimentaire dans plusieurs régions du monde, en particulier en Afrique de l’Est et de l’Ouest. Au total, la Fao considère que, dans le monde, 44 pays (33 en Afrique, neuf en Asie et deux dans la région des Amérique et Caraïbes) ont besoin d’une aide alimentaire externe.



Les 33 pays africains ayant besoin d’une aide alimentaire externe sont les suivants : Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Djibouti, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Guinée, Haïti, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Zambie et Zimbabwe.



En Asie, la situation est préoccupante en Afghanistan, au Bangladesh, au Pakistan, au Myanmar et en République populaire démocratique de Corée. Du côté du Moyen-Orient, l’Iraq, le Liban, la Syrie et le Yémen auront besoin de ce concours extérieur pour combler le déficit.En Amérique du Sud, seul le Venezuela a besoin d’une aide extérieure pour couvrir ses besoins alimentaires.