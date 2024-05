La Norvège reconnait officiellement la Palestine

Critiquant le manque d'”engagement constructif” d’Israël en faveur d’une solution à deux États, le ministre Eide a souligné que son pays était “l’un des plus fervents défenseurs d’un État palestinien depuis plus de 30 ans”.



La Norvège, en même temps que l’Irlande et l’Espagne, a décidé de reconnaître l’État de Palestine et a exprimé l’espoir que d’autres États européens lui emboîtent le pas.



Le ministre des affaires étrangères Eide a déclaré que la reconnaissance de la Palestine par les seuls États européens n’était pas suffisante pour que l’existence de cet État soit “durable”.



Avec la décision de reconnaître la Palestine, la Norvège a envoyé le message qu’il soutenait le plan de paix “développé avec les acteurs clés” de la région après le 7 octobre, a souligné Eide.



Le 26 mai, le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide a remis au Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa, à Bruxelles, les documents attestant de la reconnaissance par son pays de l’État de Palestine.



AA