La plus jeune femme docteur d’Afrique est zimbabwéenne et est âgée de 23 ans

D’origine Zimbabwéenne et âgée de 23 ans, Musawenkosi Saurombe, est la plus jeune femme titulaire d’un doctorat en Afrique. C’est à l’âge de 16 ans que la jeune Zimbabwéenne s’est inscrite pour commencer son » Bachelor of commerce ». Diplôme qu’elle a décroché brillamment 3 ans plus tard. A 21 ans elle décroche son master.