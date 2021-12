Lamine Diack n'est plus

Lamine Diack, le président de la Fédération internationale d’athlétisme de 1999 à 2015, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Dakar, a appris l’APS de sources familiales.







‘’Oui, mon père vient d’être rappelé à Dieu, nous aurions voulu qu’il continue de nous accompagner mais il a tiré sa révérence, le décret divin, nul ne peut y échapper’’, a confirmé son fils, Pape Massata Diack dans un entretien téléphonique.





Agé de 88 ans, Lamine Diack a été condamné ‘’à quatre ans

de prison dont deux avec sursis pour corruption et assigné à résidence en France depuis novembre 2015’’.





L’ancien ministre sénégalais des sports ‘’était accusé de

corruption et de blanchiment d’argent liés au scandale de dopage en Russie’’.





Son retour au Sénégal en mai dernier a été rendu possible par le Jaraaf de Dakar, le club dont il a été le président pendant longtemps et qui a versé une caution de 327 millions de francs (environ 500.000 euros).





Une collecte avait été lancée par un Collectif formé pour son retour depuis son arrestation en France et le Jaraaf a décidé de ne pas attendre la fin de cette décision pour lui remettre de revenir auprès de sa famille.





L’enterrement est prévu à 16h au cimetière de Yoff, a précisé M. Diack.



