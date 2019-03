Lancement du Mouvement « And Taxawu BANGO » : Malick NDIAYE décline ses ambitions (vidéo)

Le mouvement And Takhawu Bango ( MTAB) a été porté sur les fonts baptismaux, dimanche, à l’occasion d’une mobilisation à laquelle plusieurs notabilités du quartier ont pris part. Ce regroupement de personnes issues de secteurs d’activités différents se veut une force de proposition pour la localité.



Il entend « occuper une place prépondérante dans le débat politique de la ville », a indiqué Malick NDIAYE, le président. « Nous avons constaté beaucoup de manquements dans la marche de ville. Nous volons apporter notre pierre à l’édifice en intégrant les instances de décision. Cela se traduira par une participation active aux joutes électorales à venir ».



Thierno Abdoulaye BA, le secrétaire général a magnifié l’engagement social du président NDIAYE. « C’est quelqu’un qui s’est battu pour le rayonnement de notre quartier. À ce titre, il mérite toute notre reconnaissance », a indiqué. « Au-delà d’être un mouvement, nous sommes une communauté et une population bien représentée », a-t-il ajouté.



Le MTAB se positionne pour les locales et compte se donner une bonne posture au sein du conseil municipal de Saint-Louis pour défendre les intérêts de BANGO et de la ville.



>>> Suivez leurs réactions ...