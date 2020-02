Le Colonel Kébé corrige Mame Goor Jazaka : « Quand on est ignorant, il vaut mieux se taire »

« Ce vaurien de Mame Goor Jazaka vient d’insulter les Armées. Son accointance avec le pouvoir lui fait pousser des ailes et le rend arrogant et insolent », déclare le colonel Abdourahim Kébé pour répondre au chanteur qui avait déclaré que les militaires doivent descendre sur le terrain et aider les gendarmes et policiers pour plus de sécurité. « Le riz qu’ils mangent, vient des Sénégalais, alors ils doivent veiller à notre sécurité », disait le chanteur.