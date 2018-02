Le Conseil municipal de Saint-Louis vote un budget de 2.129.224.781 FCFA. Mansour FAYE exprime sa satisfaction ( vidéo )

À la suite d’un long marathon de 10 heures d’horloge, samedi, le conseil municipal de Saint-Louis a voté le projet de budget 2018 estimé à 2.129.224.781 FCFA. Une légère baisse a été observée par rapport à celui de 2017.



Pour le maire de Saint-Louis, cette réduction obéit une volonté d’améliorer des recettes et de s’orienter vers d’autres niches financières pour densifier le recouvrement des taxes. « C’est un budget ambitieux », a expliqué l’édile qui souligne qu’un pan important sera réservé au fonctionnement.





S’agissant des investissements, la commune de Saint-Louis compte sur les interventions structurantes de l’État à travers les différents programmes lancés au profit de la ville. Mansour FAYE annonce par ailleurs l’intensification de l’action communale sur la gestion des ordures et l’éclairage public qui pour lui, connait « un bond qualitatif ».





L’accès à l’eau et à l’assainissement pour les établissements scolaires, la clôture et l’éclairage des cimetières sont également des axes sur lesquels la mairie compte agir.



Dans cet entretien exclusif avec NDARINFO, le ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement décline les enjeux du budget 2018 et décline les réalisations majeures qu’il prévoit de réaliser.



>>> Suivez les explications du Maire