Le Grand pont à péage de Foundiougne inauguré et baptisé Nelson Mandela

Inauguré ce samedi 26 mars, par le Président Macky Sall, le Grand pont à péage de Foundiougne est financé à hauteur de 45 milliards de F CFA, par Eximbank China et le Sénégal.



Le chef de l'État a décidé de donner le nom à l'un des plus illustres fils du continent à savoir le président Nelson Mandela. Il a également baissé les tarifs du péage, jugés trop chers par les populations. C'est le plus grand pont jamais construit au Sénégal. Érigé sur un linéaire de 1600 mètres, le pont à péage relie directement les localités de N'Dakhonga et Foundiougne.



L'infrastructure va désenclaver le département de Foundiougne. président en exercice de l'Union Africaine, Macky Sall donne le nom du pont à Nelson Mandela.



"Ce pont de Foundiougne mérite d'avoir un parrain à la hauteur de l'ouvrage. C'est pourquoi considérant l'amitié entre les peuples d'Afrique, j'ai décidé de donner le nom à l'un des plus illustres fils du continent, le président Nelson Mandela. Ainsi, le pont de Foundiougne devient le pont Nelson Mandela ou bien Nelson Mandela bridge. Je le fait non seulement en tant que président de l'Union Africaine, en charge de la parole de l'Afrique mais je l'ai fait au nom de l'amitié entre les peuples d'Afrique", a-t-il laissé entendre.



Macky Sall exhorte les services de l'Etat concerné à veiller à l'application stricte des normes de traversée du pont ainsi que son entretien et sa maintenance. " Tous ensemble, nous devons contribuer à la préservation de ce bien commun par la discipline et le respect des normes prescrites. C'est ce qui assurera la sécurité, la sûreté, la durabilité de l'ouvrage. Foundiougne tient désormais le pont Nelson Mandela".



Le chef de l'Etat a entendu les doléances des passagers qui déplorent la cherté du pont à péage. Il a décidé de baisser les tarifs du péage. Le tarif de 200francs, désormais, les piétons vont traverser sans frais et sera zéro franc. Pour les motos, au lieu de 400, ils vont déboursé 200 FCFA. Les particuliers vont désormais payer 1000 FCFA au lieu de 2000 FCFA. Les minibus et fourgonnettes, au lieu de payer 3000 FCfa, le président fixe désormais le prix à 2000 FCFA.



De même que pour les bus, les chauffeurs vont emprunter le péage à 2500 FCFA au lieu de 3000 FCFA. Pour les camions et véhicules spéciaux, il fallait payer entre 7500 à 15000 FCFA. Maintenant, Macky Sall décide de fixer les tarifs à 10.000 FCFA.



Le Président Macky Sall n'a pas manqué de remercier le Président chinois, Xi Jinping, pour son soutien précieux à la "réalisation de cette belle infrastructure, également à la réalisation de toutes les belles infrastructures que j'ai lancé à travers le PSE. Parmi lesquelles je peux citer les belles autoroutes emblématiques : Ila Touba, et les autoroutes AIBD-Mbour, Mbour-Fatick-Kaolack, aujourd'hui qui sont en construction".