Le Lycée André Peytavin sacré grâce à une invention agricole 100 % locale

Le Lycée Technique André Peytavin de Saint-Louis a remporté le 1er prix national de la Formation professionnelle et technique lors de la Journée de l’Excellence organisée à Dakar dans le cadre du Projet de Formation et d’Insertion (PFPI), appuyé par EDC-Sénégal et la Mastercard Foundation, en partenariat avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.





Le groupe d’apprenants, composé de six jeunes inventeurs, a été récompensé pour un projet innovant : la conception d’une machine effaroucheuse d’oiseaux destinée à protéger les cultures agricoles, notamment dans les rizières de la région nord.



Alimentée à l’énergie solaire, la machine est dotée d’un système intelligent de détection et d’alerte sonore, qui se déclenche automatiquement en présence d’oiseaux nuisibles.



« Gagner la compétition nationale nous permettrait de fabriquer d’autres machines et de lancer la commercialisation à grande échelle », a déclaré Fally Ndiaye, porte-parole du groupe, saluant l’impact potentiel de cette technologie locale.





Le dispositif, alliant technologie verte et réponse concrète aux besoins des agriculteurs, a séduit le jury par sa pertinence, son accessibilité et sa durabilité. Le CFP Oussouye (Ziguinchor) et le Lycée technique Maurice Delafosse (Dakar) ont respectivement reçu les 2e et 3e prix.





Cette édition de la Journée de l’Excellence de la FPT, présidée par le ministre Amadou Moustapha Ndieck Sarré et parrainée par Mme Mame Diarra Diop, a mis en lumière les efforts de l’État et de ses partenaires pour promouvoir l’innovation, l’inclusion des jeunes handicapés et l’excellence dans la formation professionnelle.





MS/NDARINFO





