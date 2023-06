Le Parti "Penc" recueille les maux de Saint-Louis. (vidéo)

Dans son ambition d’œuvrer pour un « Un Sénégal dont l’avenir doit reposer sur une jeunesse consciente des enjeux actuels et futurs et avec le travail comme clé de voûte », le parti « Penc » s’est lancée dans une dynamique d’information et de mobilisation à l’échelle du pays. Elle a mis le cap sur Saint-Louis où plusieurs communautés et secteurs d’activités ont été rencontrés. Une occasion pour son leader Ndiack Lakh de déceler les contraintes qui freinent le plein épanouissement de la ville tricentenaire.