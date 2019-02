Le RAFED vote Macky SALL (vidéo)

Le réseau des femmes pour l’entrepreneuriat et le développement local (RAFED) s’engage pour la réélection de Macky SALL au premier. Cette organisation de 22.000 femmes a décidé d’accompagner le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) dans sa quête d’un second mandat pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) et de mouvance présidentielle.



Déterminées, les membres du réseau disent partager avec le coordonnateur di comité électoral départemental de BBY, une « vision commune » sur la promotion de la femme.



« Si nous avons osé faire de la politique, c’est grâce à lui », a dit Ndèye Sine Touré FAYE, la coordonnatrice. « C’est quelqu’un soutient les femmes et qui les appuie », a-t-elle témoigné en marge d’une mobilisation qu’elle organisait mercredi à Medina Courses.



« Il en train d’abattre un travail extraordinaire dans cette commune », a renseigné Mme FAYE en réitérant l’engagement de ses membres à accompagner le ministre.



