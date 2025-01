Le Sénégal vers une nouvelle ère économique : un retrait historique des PMA

Le Sénégal s'apprête à franchir une étape décisive dans son parcours économique en annonçant son retrait de la catégorie des Pays les Moins Avancés (PMA). Cette décision, validée par l'Assemblée générale des Nations Unies, fait suite aux recommandations du Comité des politiques de développement et du Conseil économique et social, qui ont reconnu les efforts soutenus du pays dans sa quête de développement.



Ce changement de statut, qualifié d'« événement capital » par l’ONU, témoigne des significatives avancées réalisées par le Sénégal au cours des dernières années. L’économie sénégalaise, en pleine mutation, a été stimulée par des réformes structurelles ambitieuses, des investissements croissants dans divers secteurs, et une gestion plus efficace de ses ressources. Ce processus, qui a permis au pays de redéfinir son modèle de croissance, n’est pas le fruit du hasard mais bien le résultat d’une volonté politique affirmée.



Une transition planifiée pour l’avenir



La résolution adoptée prévoit une période transitoire de cinq ans durant laquelle le Sénégal devra finaliser son processus de graduation. Cette phase transitoire, cruciale pour assurer une continuité dans les programmes de développement en cours, sera chapeautée par l’élaboration d’une stratégie nationale en collaboration avec les Nations Unies et divers partenaires de développement. En plus de solidifier les acquis, cette approche permettra de gérer des risques persistants, notamment face aux défis posés par le changement climatique, la sécurité alimentaire et énergétique, ainsi que la stabilité des marchés.



Le Sénégal rejoint désormais le cercle restreint des pays africains ayant réussi leur passage hors de la catégorie des PMA. Des nations comme le Botswana (1994), le Cap-Vert (2007) et la Guinée équatoriale (2017) ont ouvert la voie, prouvant que cette transition, bien que complexe, peut engendrer de nouvelles opportunités économiques et diplomatiques, à condition de bénéficier d’un soutien adéquat sur la scène internationale.



Un enjeu mondial



Si le retrait du Sénégal est une avancée majeure, il ne faut pas occulter les défis qui continuent de peser sur les pays en développement. L’Assemblée générale des Nations Unies rappelle que, malgré ces progrès, les conséquences durables de la pandémie de COVID-19, les conflits régionaux et les effets exacerbés du changement climatique restent des préoccupations constantes qui peuvent menacer les acquis réalisés.



Le cas du Cambodge, également en route vers un statut similaire, illustre cette dynamique mondiale où plusieurs pays autrefois classés parmi les PMA font des avancées notables dans leur développement socio-économique.



Tous les trois ans, la liste des PMA est soumise à révision par le Comité des politiques de développement (CPD). Ce groupe d’experts indépendants joue un rôle fondamental en recommandant des ajustements au Conseil économique et social des Nations Unies, afin de garantir que le processus de graduation soit justifié et accompagné.



NDARINFO.COM