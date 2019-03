Le Sénégalais consomme 15,8 Kg de viande par an

Ce mercredi 20 mars, c'est la journée internationale sans viande. Selon des rapports de la Fao (2017) et de l'Ansd (janvier 2018) consultés par Vox Populi, le Sénégalais consomme, au minimum, 15,8 Kg de viande par an.



Dans le monde, la consommation de viande par habitant serait en moyenne de 42,9 Kg. Cette commémoration, née aux États-Unis en 1985, vise à montrer au consommateur qu'il peut bel et bien se passer de viande dans son assiette.



SENEWEB