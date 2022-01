Le Soleil : la tête de Yakham MBAYE réclamée comme cadeau de fin d’année

Rien ne va plus entre Yakham MBAYE et ses employés. Regroupés au sein du SYNPICS et du STLS, ces derniers qui égrènent un chapelet de doléances sont revenus à la charge, réclamant, cette fois-ci, la tête de leur directeur.