Le collectif «Sunuy milyaar du Rees» reprend la lutte

Le collectif annonce le dépôt d’une plainte populaire dès lundi au Tribunal



Le collectif « Sunu’y milliards du ress » (nos milliards ne vont pas disparaître) a fait face à la presse ce vendredi 3 février, un mois après avoir été reçu par le Premier ministre Amadou Bâ, dans le cadre de la mise en application des recommandations de la Cour des comptes. Gaëlle Babacar Mbaye, Aliou Sané et autres qui dénoncent le manque de réactivité du gouvernement annoncent le dépôt d’une plainte populaire, dès lundi 6 février 2023.





« Lors de cette rencontre, nous avons réitéré les exigences des citoyens lors du rassemblement des forces vives tenu le vendredi 30 décembre 2022 à la place de la Nation. De ce fait, nous avons demandé la démission de tous les mis en cause ou à défaut qu’ils soient démis de leurs fonctions, le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés, l’ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour des comptes, et la mise en place d’un comité de suivi des dites recommandations avec l’implication de la société civile », a informé Gaëlle Babacar Mbaye.





Selon elle, le Premier ministre leur avait assuré que lesdites recommandations seront posées dans les meilleurs délais. Une décision qui n’a pas été respectée au grand dam de ces membres de la société civile, car rien n’a bougé depuis lors. Ainsi, toute la population a été invitée à rejoindre cette nouvelle démarche.



« Le temps d’agir leur a été suffisamment donné. Sunu’y Milyaar du rees lance une plainte populaire que chaque citoyenne et chaque citoyen remplira et déposera ce lundi 6 février 2023 à partir de 9H auprès du procureur de la République au tribunal de Dakar. Dans toutes les localités du pays, la même action sera intentée auprès des tribunaux », annonce Alioune Sané.



Aliou Sané a rappelé que le modèle de la plainte sera disponible sur les réseaux et aux sièges de toutes les organisations membres de la plateforme. Aussi, une pétition en ligne sera lancée dès ce vendredi 3 février dans la soirée pour permettre à tous les Sénégalais de marquer leur engagement sans faille à cette lutte.



La Chambre des Affaires budgétaires et financières de la Cour des comptes a rendu public en décembre, son rapport définitif, consacré au contrôle de la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 au titre des gestions 2020 et 2021. Il ressort du document, des malversations financières de plus de 6 milliards de FCFA. Pour tirer cette affaire au clair, l’institution a fait plusieurs recommandations, dont l’ouverture d’une information judiciaire.



Ndeye Fatou Touré