Le communiqué du Conseil des ministres de ce 24 avril

Le Président de la République a saisi cette occasion pour prier avec l’ensemble de la Nation, pour un Sénégal de paix, stable, prospère et solidaire.



Le Chef de l’Etat a rendu l’hommage de la nation au Général Lamine CISSE, et au Colonel Sidy Bouya NDIAYE, rappelés récemment à Dieu. Il a par ailleurs magnifié leur contribution au rayonnement du Sénégal et de sa démocratie

S’agissant de la stratégie nationale consensuelle d’amélioration du cadre de vie des populations, le Chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement, l’urgence et l’impératif d’intensifier les actions de mobilisation sociale collective, pour améliorer durablement le cadre de vie dans nos villes, notamment en luttant de manière hardie contre les nuisances et les encombrements de toute sorte.



Le Président de la République a également indiqué, au Gouvernement l’urgence de réorganiser et d’optimiser le système de gestion des déchets solides urbains, notamment à Dakar et dans son agglomération.



Par ailleurs, le Président de la République a demandé au Gouvernement de redéfinir les modalités de la mise en œuvre préventive d’une politique de l’hygiène publique efficace. A ce titre, il a insisté sur la nécessité de renforcer significativement les effectifs et les ressources budgétaires du Service national de l’Hygiène.



Au sujet de l’évaluation prospective de l’Acte 3 de la décentralisation, le Président de la République a indiqué que la territorialisation des politiques publiques demeure une option fondamentale de son mandat.



A ce titre, Il a demandé au Gouvernement d’engager dans le cadre du Dialogue national, des concertations avec toutes les parties prenantes, en vue d’évaluer, dans tous les domaines, le déploiement de la première phase de l’Acte 3 de la décentralisation ; et de proposer des recommandations sur la seconde étape.



Le président de la République a déploré la multiplication des fabriques et des lieux de vente de boissons alcoolisées dans plusieurs localités du pays, en dehors du cadre législatif e réglementaire, entrainant l’exposition des jeunes aux tentations et aux conséquences de l’usage de ces produits. A cet effet, il a demandé au Gouvernement de déployer tous les moyens nécessaires pour arrêter la vente illicite de boissons alcoolisées sur l’ensemble du territoire national, et à réviser les textes y afférents.



le Premier Ministre, a axé sa communication sur deux points :



- la réduction des charges locatives, la nécessité d’ atteindre zéro convention sur les dépenses permanentes de l’Etat, et la gestion des infrastructures construites dans le cadre du PAP1.

- la tenue, le 23 avril 2019 du Conseil interministériel portant sur le bilan de la campagne agricole 2018-2019 et la préparation de celle de 2019-2020 ;

Le Ministre des Affaires étrangères a fait une communication sur la situation de l’actualité internationale.

Le Ministre des Finances a axé sa communication sur l’état d’exécution budgétaire et les mesures prises pour permettre aux ministères nouvellement créés de fonctionner.

Le Ministre de la santé a informé le conseil de l’arrivée prochaine du bateau hôpital dont le séjour est prévu pour une durée de dix mois.

Le Ministre de l’Environnement a mis l’accent sur l’incendie qui a eu lieu au Ranch de Dolly et la situation du parc de Niokolokoba.

Le Ministre de la Femme a fait une communication sur les accidents survenus ce week-end à Dakar et à Saraya, dont les victimes sont principalement des enfants et des femmes.

Le Ministre de l’Urbanisme a fait le point sur le début des opérations de désencombrements.

Le Ministre du Suivi du PSE a fait la situation sur les avancées et la mise en œuvre des réformes.

Le Ministre du Travail a axé sa communication sur la préparation de la fête internationale du travail.