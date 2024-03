Le directoire de campagne d’Amadou Ba répond à Ousmane Sonko

C’est avec une consternation mêlée de déception que les Sénégalais ont suivi la conférence de presse de M. Ousmane Sonko de ce vendredi 15 mars 2024.



« Chassez le naturel et il revient au galop ! ». Décidément, entre Ousmane Sonko et la diffamation, le dénigrement, le mensonge et la manipulation, c’est une histoire d’amour.



Après avoir bénéficié de la clémence du Président Macky Sall et humé à nouveau l’air de la liberté, le voilà qui récidive en consacrant toute une conférence de presse à des diffamations et des calomnies insipides contre le président Amadou Ba.





On espérait que l’isolement lui aurait permis d’acquérir un minimum de maturité et de sagesse, l’éloignant ainsi de la violence verbale et physique qui est l’unique programme de sa mouvance politique. Hélas !



Le président Amadou BA n’a évidemment pas de temps à consacrer à ses enfantillages. Il est en train d’aller à la rencontre des Sénégalaises et des Sénégalais des villes et campagnes pour leur parler, échanger avec eux et leur présenter son programme de développement économique et social dont l’objectif majeur est la prospérité partagée.



En effet, partout où il passe, le président Amadou BA leur parle de son offre d’un Etat exemplaire, d’un Etat protecteur, d’un Etat solidaire, d’un Etat égalitaire et d’un Etat juste. Il n’a ni l’habitude ni le temps de parler des autres mais de partager avec les populations sa vision qui offre de plus grandes perspectives aux jeunes, aux femmes, aux ouvriers, aux entrepreneurs, pour s’inscrire dans cette belle symphonie de construction nationale, enclenchée depuis 1960, en consolidant et élargissant l’héritage légué par ses prédécesseurs.



Rien ni personne ne saurait le détourner de sa volonté de rester au service de la paix, une vraie paix, une paix positive qui constitue le ciment de la liberté, de la sécurité, de la prospérité partagée ainsi que l’ouverture au monde »



Et il est heureux de constater que nos compatriotes ont plébiscité le candidat Amadou Ba, de Keur Massar à Podor, en passant par Dakar, Mbacké, Touba, Tivaouane, Louga, Saint-Louis, Dagana, Richard Toll, Aéré Lao, etc. Ces Sénégalais demeurent ses seuls interlocuteurs et le dialogue avec eux restera le seul crédo de sa campagne jusqu’au triomphe au soir du 24 mars 2024.



Le président Amadou BA exhorte tous les autres candidats à militer pour une campagne électorale responsable et mature, offrant au vaillant Peuple Sénégalais des débats programmatiques, leur permettant de faire le meilleur choix pour la conduite des destinés de notre pays.



Enfin, le président Amadou BA renouvelle sa profonde gratitude et ses sincères remerciements à tous les sympathisants, militants et responsables de son parti l’APR, de la Coalition BBY et de la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle pour leur mobilisation, leur engagement militant à l’accompagner jusqu’à la victoire dès le premier tour au soir du 24 mars 2024.