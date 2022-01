Le gouvernement annonce un doublement des réserves en devises fortes et une hausse du prix de l’ouguiya

Les réserves en devises fortes avaient atteint 2,3 milliards de dollars fin 2021, contre 1,5 et 1,1 respectivement à la fin de 2020 et 2019, a déclaré le jeudi 27 janvier courant, le Premier ministre Mohamed Ould Bilal.



Les réserves à la fin 2021 équivalaient aux besoins de 12,3 mois d'importations de biens et de services, tandis qu’elles ne satisfaisaient à la fin de 2020 que 6 mois, a-t-il souligné.



« Le taux de change nominal de l'ouguiya a augmenté l'année dernière avec un taux de glissement annuel respectif de 1,4 % et 9 % par rapport au dollar et à l'euro », a-t-il indiqué, disant que c’est cette évaluation qui a contribué à atténuer l'impact de la hausse des prix au niveau national.



Le Premier ministre a fait ces révélations le jeudi devant les députés, à l’occasion de sa présentation de la Déclaration de la Politique Générale de l’Etat.



Edité par Al-akhbar