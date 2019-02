Le magistrat Ibrahima Hamidou DEME rejoint le pur

Mesdames et Messieurs,

Chers militants et sympathisants du mouvement « ENSEMBLE ». L’objectif de cette conférence de presse est de donner la décision du mouvement « ENSEMBLE », que j’ai l’honneur de diriger, par rapport aux échéances importantes des présidentielles du 24 février prochain.



Mais auparavant, je voulais partager avec les sénégalais, un important projet auquel j’ai été associé et qui concerne la création d’une structure africaine dédiée à l’indépendance de la justice.



De grands noms de la justice africaine comme, Mamadou Konaté, avocat et ancien ministre de la justice du Mali, Nicolas Thiangaye ancien premier ministre du Centrafrique, Robert Dosson, avocat et ancien président de la Cour Constitutionnelle du Benin…

Il est important qu’on se rende compte davantage, que sans une justice indépendante, il ne peut pas y avoir de développement en Afrique.



Maintenant, par rapport aux élections présidentielles, j’ai entamé depuis deux mois avec les responsables et militants du mouvement « ENSEMBLE » du Sénégal comme de l’extérieur, une large concertation à l’issue de laquelle notre choix s’est porté sur le candidat El Hadji Issa Sall du PUR.



Nous avons estimé qu’il rassemble les valeurs et qualités pour présider aux destinées du pays.

Par conséquent, nous appelons tous nos militants et sympathisants, à battre campagne et à voter pour le candidat El Hadji Issa Sall pour que l’alternance prochaine entraine les véritables ruptures que les sénégalais attendent depuis longtemps.

MERCI !