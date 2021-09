Le "ministre de la défense d’Alpha Condé sur Facebook" arrêté à l’aéroport de Conakry et conduit en prison

Ousmane Gnelloy Diallo, le militant du RPG, l’ex-parti au pouvoir, qui se faisait appeler « ministre de la défense d’Alpha Condé sur Facebook » a été arrêté dans la soirée de ce mardi 28 septembre, à l’aéroport de Conakry alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays.



« Il a été effectivement arrêté », a confirmé à Guinéenews Me Pépé Antoine Lama, avocat de Kadiatou Biro Diallo, la fille de l’ancien président de l’Assemblée nationale Elhadj Biro Diallo.



L’arrestation d’Ousmane Gnelloy intervient plus de trois mois après sa condamnation à cinq ans de prison pour les faits « d’injures publiques et menaces de mort réitérées » au préjudice de Kadiatou Biro Diallo. Le tribunal de première instance de Dixinn avait aussi condamné Ousmane Gnelloy au paiement d’une amende de 5 millions. Protégé du régime d’Alpha Condé, le Ministre de la Défense n’a jamais purgé sa peine même si un mandat d’arrêt avait été lancé contre lui.



Il faut aussi rappeler qu’il avait été interdit à Gnelloy un certain nombre de droits civiques et civils dont l’interdiction d’être nommé à un emploi administratif, l’interdiction du port d’arme ou de la détention d’arme, l’interdiction de déposition en justice comme témoin sauf réquisition du ministère public, l’interdiction d’être désigné comme membre d’une délégation représentant la Guinée à l’étranger. Même condamné et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, Diallo se permettait de répondre à ces détracteurs sur Facebook.