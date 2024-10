Le président Diomaye Faye en Turquie ce jeudi pour une visite de deux jours

Après son séjour en Arabie Saoudite, le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye , est arrivé en Turquie ce jeudi pour une visite officielle de deux jours, à l’invitation de Son Excellence le Président Recep Tayyip Erdoğan.



Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Turquie, autour de projets communs visant à promouvoir le développement économique, la sécurité et la prospérité.