Le vaccin Pfizer/BioNTech approuvé au Royaume-Uni et disponible “dès la semaine prochaine”

Le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer / BioNTech, a été autorisé au Royaume-Uni et y sera disponible dès “la semaine prochaine”, a annoncé un porte-parole du gouvernement mercredi.



“Le gouvernement a accepté aujourd’hui la recommandation de l’Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d’approuver l’utilisation du vaccin contre la Covid-19 de Pfizer/BioNTech.”, a déclaré un porte-parole du ministère. Il a indiqué que “le vaccin sera disponible dans tout le Royaume-Uni à partir de la semaine prochaine.”



Le PDG de Pfizer a immédiatement réagi à l’annonce britannique et évoqué un “moment historique”.



Complément d'information dans quelques instants.



7SUR7