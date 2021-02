Le vaccin russe efficace, selon une étude de "The Lancet"

Son lancement a fait l'objet de controverses, voire de défiance : jusqu'à présent, seuls quelques alliés de Moscou ont décidé de commander le vaccin russe contre le Covid-19.



Mais une étude publiée ce mardi par la revue médicale de référence "the Lancet" pourrait bien rebattre les cartes. Le vaccin Spoutnik V aurait démontré son efficacité dans 91,6% des cas, contre les formes symptomatiques de la maladie, d'après les résultats des essais de phase III.



Des conclusions validées par des experts indépendants, selon lesquels ce nouveau produit peut lui aussi permettre de combattre la pandémie malgré le manque de transparence.



"La publication du Lancet de ce jour montre vraiment que le Spoutnik V est le vaccin pour l'humanité", assure Kirill Dmitriyev, Directeur du Fonds souverain Russe (RDIF). "C'est l'un des trois vaccins efficaces à plus de 90 %, tout en étant réellement abordable, et il offre une logistique simple, comme il peut être stocké à une température comprise entre 2 et 8 degrés, et repose sur un vecteur adénoviral humain très sûr".



Depuis décembre, la population russe a accès à la vaccination, quatre mois après l'homologation du Spoutnik V, dont la découverte avait été annoncé au printemps dernier. Un vaccin pour lequel Moscou dit avoir reçu des pré-commandes portant sur plus d'un milliard de doses.



