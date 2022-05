Législatives 2022 : Me Abdoulaye Wade annoncé à Dakar

L’ancien président, Abdoulaye Wade, 95 ans qui est annoncé comme tête de liste des élections législatives du 31 juillet prochain sera à Dakar pendant la campagne, renseigne la Tribune. Cette candidature a suscité une polémique au sein de la classe politique et chez les observateurs. Et aussi, le canard se demande, pour quel objectif, Me Abdoulaye Wade a accepté de présider la liste en question?





Selon une source du journal Tribune, Abdoulaye Wade sera à Dakar pour booster l’opposition contre Macky. En tout cas, le retour au Sénégal de Karim est toujours hypothéqué. Annoncé à plusieurs reprises au pays, ce n’est pas avec cette élection législative que les militants et sympathisants de Karim Wade reverront leur mentor au bercail. Karim Wade, qui est parti au Qatar après son élargissement de la prison centrale de Dakar, ne foulera pas de sitôt le sol sénégalais.



Il y a non seulement l’âge de l’ancien président Wade, qui mérite un repos après être tant investi pour son pays, l’Afrique et le monde, mais pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, on voit un ancien président, se présenter à des élections législatives. Du jamais-vu… Pour quel objectif, Me Abdoulaye Wade a accepté de présider la liste en question? soulignent nos confrères de Dmedia.



Cependant, la Tribune rapporte que son retour ne se fera ni avant ni après les législatives, parce qu’il craint de nouveaux ennuis judiciaires face à un pouvoir qui ne lui fait pas de cadeau. Me Wade, son père a-t-il compris qu’une victoire de l’opposition à ces joutes, entraînerait une amnistie des faits que le régime de Macky Sall peut agiter contre son fils? Est-ce pour cela qu’il est candidat à ces élections et travaille pour la défaite du camp de Macky Sall?





Pour rappel, Karim Wade a été condamné à 6 ans de prison assortis de la confiscation de la totalité de ses biens et d’une amende de 138 milliards Cfa. Une autre décision en paiement de la somme de 10 milliards a été prononcée contre lui.