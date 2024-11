Législatives anticipées : les ABCDAIRES soutiennent la liste de Pastef (déclaration)

Chères Sénégalaises, chers Sénégalais, nous voici au dernier jour de la campagne pour les élections législatives du dimanche prochain. L'heure est donc à la consolidation des acquis et à la prise de décision éclairée.



Le Mouvement National et International des ABCDAIRES, fidèle à ses principes de justice sociale, de bonne gouvernance et de développement inclusif, réaffirme aujourd’hui son ancrage dans la coalition présidentielle et exprime derechef son soutien indéfectible à la liste de Pastef, dirigée par Monsieur Ousmane Sonko, pour les élections législatives du 17 novembre 2024.



En ce moment crucial de notre histoire, où les choix électoraux auront des répercussions profondes sur l’avenir de notre nation, nous appelons tous les Sénégalais à être pleinement conscients des enjeux qui se posent à nous.



Ces élections ne sont pas seulement une occasion de choisir des représentants au sein de notre Assemblée Nationale, mais elles représentent également un moment déterminant pour tracer la voie vers la transformation systémique de notre pays avec des réformes majeures structurelles.

Nous sommes à un tournant décisif, où il est impératif de donner une nouvelle direction à notre nation, en adéquation avec les grands défis de notre époque et la vision ambitieuse de "Sénégal 2050". Le pays a besoin de réformes profondes et d’une gouvernance responsable et transparente pour garantir la prospérité et l’épanouissement de tous ses fils.



C’est dans cette optique, et en adéquation avec les valeurs républicaines de notre cher mentor feu Alioune Badara Cissé, que nous apportons notre soutien à la liste de Pastef, qui, sous la direction de Monsieur Ousmane Sonko, incarne l’espoir de ce changement nécessaire.

Ce soutien est une suite logique de notre engagement au sein de la coalition Diomaye Président parachevant ainsi la volonté du peuple exprimé le 24 mars 2024.



Nous croyons fermement en la capacité de Pastef et de de ses alliés à hisser haut et fort les aspirations de notre peuple, et à travailler sans relâche pour une République plus juste, plus équitable et plus prospère.



Nous invitons donc les Sénégalais, aussi bien dans la diaspora qu’au pays, à faire preuve de discernement, de responsabilité et à participer massivement à ces élections législatives.

Ensemble, nous pouvons écrire un nouveau chapitre pour notre pays, un chapitre où chaque citoyen, chaque citoyenne, pourra se sentir acteur du changement.

Nous restons convaincus qu’ensemble, nous pouvons construire le Sénégal que nous rêvons pour nos enfants et les générations futures.



Vive le Sénégal, libéré, unifié et prospère !



Vive le Président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye !

Vive Pastef, et son leader Ousmane Sonko !



Benoît Sène

Coordinateur National des ABCDAIRES.