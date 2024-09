Législatives du 17 novembre : Mame Boye DIAO vote pour Pastef

Le président de la coalition Diao2024 se range aux côtés de Pastef pour les Législatives anticipées du 17 novembre prochain. « En toute logique, et conformément à sa démarche de rupture, la coalition Diao2024 votera pour la liste Pastef dirigée par le président Ousmane Sonko », a annoncé El Hadj Mamadou Diao, ce mercredi 25 septembre, dans un communiqué reçu.





Il s’explique : «Le 24 mars 2024, le président El Hadj Mamadou Diao a participé, pour la première fois en tant que candidat de la coalition, à l'élection présidentielle. À cette occasion, il a présenté le projet de société 'Jubanti Sunugaal-gui', qui vise à bâtir un nouveau Sénégal et à favoriser la réconciliation des Sénégalais. Ce jour-là, le peuple a choisi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ».



Avant de faire savoir que ce choix, exprimé par les Sénégalais, doit se refléter aux urnes lors des élections législatives anticipées du 17 novembre, afin de donner corps aux politiques publiques établies dans le cadre du projet "Un Sénégal souverain, juste et prospère " .