Les abonnés YouTube de Walf explosent

C'est l'effet contraire finalement qu'il y a eu avec la coupure du signal de Walfadjri par Babacar Diagne et les autres membres du Cnra. En effet, et c'est le Président directeur général du groupe qui le dit, «ce que Walf a eu comme abonnés sur le digital dépasse largement ce qu'il avait eu un ou deux mois sur le digital. Walf a réalisé plus 35.000 abonnés en moins de 15 heures. Ce qu'il n'arrivait pas à avoir en un mois», a déclaré Cheikh Tidiane Niass, ajoutant: «pour le nombre d'audience, Walf Tv a fait plus de 2,5 millions en moins de 24 heures sur YouTube ». Selon lui, contrairement à ce que pensaient les autorités, Walf a été renforcé sur YouTube.