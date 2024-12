Les descendants des tirailleurs sénégalais portent plainte contre Cheikh Omar Diagne

Les descendants des tirailleurs sénégalais ont exprimé leur indignation vendredi face au propos de Cheikh Omar Diagne qui accusé ces anciens combattants de " traitres". Ils ont annoncé le dépôt d'une plainte auprès du parquet et le lancement d'une pétition pour demander la démission de Diagne. Un texte déjà signé par plus de 700 personnes.



Le président de la Fédération africaine des descendants des tirailleurs sénégalais, Gueye Para, a dénoncé les déclarations de Cheikh Omar Diagne, les qualifiant d'« irrespectueuses » et « injurieuses ». Ces mots ont provoqué un tollé au sein des familles des anciens soldats, qui rappellent le rôle héroïque joué par ces hommes durant les Première et Seconde Guerres mondiales, a-t-il dit.



« On peut nous tuer, mais on ne nous déshonore pas », a-t-il affirmé en réclamant des sanctions exemplaires contre Diagne. Les descendants des tirailleurs ont également sollicité l'intervention du Président de la République et du Procureur de la République pour défendre l’honneur de ces soldats.



Les descendants des tirailleurs sénégalais ont tenu à rappeler l’importance de préserver la mémoire de leurs aïeux, en soulignant que leur contribution à la lutte pour la paix et la justice ne doit jamais être oubliée. Ils exigent également des mesures concrètes, notamment la réversion des pensions pour les veuves de tirailleurs, dont certaines sont désormais octogénaires ou nonagénaires, ainsi que des soins adaptés à leur santé précaire.



À quelques semaines des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale, les descendants des tirailleurs espèrent que cette affaire sera l'occasion d'un débat national sur la reconnaissance et le respect dus à ceux qui ont combattu pour défendre la liberté.