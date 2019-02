Les domiciles de Siré Dia et d'un responsable apériste attaqués à Thiès

Les domiciles du Directeur général de la Poste et non moins responsable de l'Alliance pour la République (APR) à Thiès et de son camarade Ablaye Dieye ont été attaqués par des militants qui se réclament de l'opposition, dans la soirée de ce mardi.



D'après des sources contactées par PressAfrik, n'eût-été l'intervention rapide des forces de l'ordre qui ont été alertées, la maison de Siré Dia sise au quartier Aiglon serait en feu actuellement. Quant à l'autre responsable apériste du nom de Ablaye Dieye et qui habite au quartier Taakhé Kaw, son domicile a également subit la colère desdits militants qui les accusent tous les deux d'avoir falsifier des Procès-Verbaux du vote...



Nos sources ajoutent que les mêmes fait ont été constatés le jour même du scrutin chez Siré Dia. Mais la police avait tué l'attaque dans l'oeuf.



DAKARMATIN