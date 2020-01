Les étudiants de l’UGB célèbrent le "mythique" coach Jean Sibadioumeg Diatta pour sa contribution au rayonnement de l’Université

C’est dans un auditorium bien rempli que les étudiants de l’Université Gaston Berger se sont retrouvés ce vendredi à l’occasion de la finale de l’édition 2019 du prestigieux concours d’éloquence pour honorer et célébrer le Docteur Jean Sibadioumeg DIATTA, le brillant Coach des équipes de compétitions interuniversitaires de débat intellectuel et d’art oratoire à travers un trophée qui a porté son nom.



Organisée par l’amicale des étudiants de l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques, cette finale a été remportée par Bérékia Koudawa (UFR SEFS) devant trois de ses camarades.



Au nom des étudiants, monsieur Baye Ndour, Président de l’amicale SJP est revenu sur les qualités humaines de celui qu’on appelle affectueusement « ZIDANE » mais aussi et surtout sur son brillant parcours dans le coaching des équipes Voix des Jeunes et Débattons. C’est à ce titre qu’il a salué un homme « discret, humble, sympathique, généreux, efficace et travailleur » qui a su porter l’excellence de l’université Gaston Berger au niveau national et international. Selon lui, à travers cet hommage, les étudiants souhaitent magnifier les services qu’il a rendus aux pensionnaires de Sanar mais aussi et surtout à l’université.



Très ému par les propos élogieux des jeunes, le Docteur Jean S. Diatta les a félicités pour la qualité de l’organisation de la compétition tout en les remerciant du choix porté sur sa personne pour parrainer du trophée. Il est aussi revenu sur le statut d’université d’excellence de l’UGB en lançant ce message aux étudiants « vous êtes excellents, le peuple sénégalais l’admet, l’international le confirme et vous le prouvez au quotidien ».



Enfin, il les a invités à travailler dans la concertation, dans le dialogue, dans un climat de stabilité « pour perpétuer cette excellence au service du développement héritée des anciens et à léguer aux générations futures ».



Rappelons que le Docteur Jean Sibadioumeg, en service à la Direction de la communication de l’université, a eu ce riche palmarès en seulement cinq ans à la tête des équipes de l’UGB :



• Champion du Sénégal de Débattons (2014) ;

• Champion du Sénégal de Voix des Jeunes (2015) ;

• Champion du Sénégal de Voix des Jeunes (2016) ;

• Meilleur coach de Voix des Jeunes (2016) ;

• Champion d’Afrique de Voix des Jeunes All Star (Abidjan 2017) ;

• Vice-champion d’Afrique de Voix des Jeunes (Abidjan 2017) ;

• Vice-champion du Sénégal du Concours plaidoirie sur l’apatridie (2018) ;

• Champion du Sénégal de Voix des Jeunes (2018) ;

• Champion du Sénégal de Débattons (2019) ;

• Meilleur Coach de Débattons (2019)

• Champion d’Afrique de Voix des Jeunes (Dakar 2019) ;

• Meilleur coach de l’histoire de Voix des Jeunes (2019).



Voilà donc un riche parcours de cet homme qui mérite bien le respect et la reconnaissance des étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis.