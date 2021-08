Les forces rwandaises reprennent aux jihadistes Mocimboa da Praia, au Mozambique

Au Mozambique, l'armée rwandaise a annoncé, dans l’après-midi de ce dimanche 8 août, sur Twitter, avoir repris, aux côtés des forces mozambicaines, la ville stratégique de Mocimboa da Praia aux mains des jihadistes.



Depuis plusieurs semaines, un millier de Rwandais sont en effet déployés dans la région du Cabo Delgado pour aider Maputo à stopper la montée en puissance de ces insurgés affiliés à l'État islamique.



Mocimboa da Praia est une ville stratégique, car c’est une ville portuaire, située sur l'océan Indien, et qui était donc devenue une source importante d'approvisionnement pour les insurgés.



Elle était même un de leurs bastions principaux, depuis deux ans. Mocimboa da Praia était également, jusqu'ici, l'objectif affiché de l'armée rwandaise qui communique beaucoup sur ses opérations au Mozambique et qui avait annoncé l'encerclement de la ville puis un assaut final imminent, en coopération avec les forces mozambicaines.



Les Rwandais, qui présentent leur déploiement comme un succès, ont également annoncé, il y a quelques jours, avoir participé à la reprise d'une autre agglomération, celle d'Afungi qui abrite le mégaprojet gazier du français Total, un projet de 17 milliards d'euros qui avait été interrompu après l'attaque, par les terroristes, de la ville de Palma, en mars dernier.



Les forces rwandaises ne sont pas les seules sur le sol mozambicain. Le Botswana a déjà envoyé des troupes et l'Afrique du Sud a annoncé l’envoi de 1 500 militaires pour aider à mettre fin aux attaques des djihadistes du Cabo Delgado qui ont fait plus de 3 000 morts selon des ONG et forcé plus de 800 000 personnes à fuir, selon les autorités mozambicaines.



Par RFI