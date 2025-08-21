États-Unis : nouvelles sanctions contre quatre magistrats de la CPI dont un Sénégalais

Les États-Unis ont annoncé mercredi, par la voix du secrétaire d’État Marco Rubio, l’imposition de nouvelles sanctions visant quatre responsables de la Cour pénale internationale (CPI).



Sont concernés les procureurs Mame Mandiaye Niang (Sénégal) et Nazhat Shameem Khan (Fidji), ainsi que les juges Kimberly Prost (Canada) et Nicolas Guillou (France).



Selon Washington, ces magistrats sont sanctionnés pour leur rôle dans des enquêtes visant les États-Unis et Israël. L’administration Trump maintient ainsi sa ligne de fermeté à l’égard de la CPI, jugée « partiale » lorsqu’elle s’intéresse aux actions américaines et de ses alliés.



