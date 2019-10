Les jeunes aperistes de Dakar très en colère contre Macky SALL

Les jeunes de l'Alliance pour la République (Apr) de Dakar ne sont pas contents de leur leader politique Macky Sall. En effet, face à la presse, ils ont manifestés leur colère, frustrés d'être laissés en rade.

‘’Le malheur c'est que nous constatons qu’a l'entame de votre second mandat, les choses sont reparties pour être ce qu'elles étaient pendant le premier mandat. Nous n'accepterons plus d'être les dindons de la farce. Si vous êtes passé au premier tour, c'est parce que nous nous sommes battus bec et ongle sur le terrain pour vous défendre’’, dixit Djibril Ndour, leur porte parole du jour.

Ce dernier d'ajouter qu'ils sont écœurés et meurtris par leur mise à l'écart surtout du côté des nominations. ‘’ Les ministres et les DG que vous nommez ne servent pas à grand-chose. Ils préfèrent donner des emplois à leurs copain, conquêtes et les membres de leur famille plutôt qu’aux militants par la sueur de qui vous êtes arrivé au pouvoir", lancent-ils au chef de l'Etat.

Bien que remontés, ces jeunes apéristes de Dakar, réitèrent tout leur soutient au Président Macky Sall.



Seneweb