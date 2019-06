«Les lions ont été battus dans tous les domaines»

Le Sénégal s'est incliné (0-1) face à l'Algérie, ce jeudi, pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la Can-2019. Avec cette défaite, pour se qualifier en huitièmes, les Lions sont condamnés à s'imposer contre le Kenya, dimanche prochain, pour leur troisième et dernier match de poule, et prier que le Kenya et la Tanzanie, les autres équipes du groupe, ne fassent mieux que lui. L'Algérie, elle, ayant assuré qualification.