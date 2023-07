Les nominations du Conseil des ministres du 12 juillet 2023

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Au titre du Ministère Des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur

Le Général d'Armée Cheikh WADE, est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté le Roi Charles III, du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, avec résidence à Londres, en remplacement de Madame Fatimata DIA DIAGNE, appelée à d'autres fonctions.

Monsieur Gorgui CISS, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Sénégal au Japon, est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de la Très Honorable Mary Jeannie May SIMON, Gouverneure Générale du Canada, avec résidence à Ottawa, en remplacement de Madame Viviane Laure Elisabeth BAMPASSY, appelée à d'autres fonctions.

Monsieur Kémoko DIAKITE, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur, Directeur des Affaires juridiques et consulaires du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Abdel Fatah AL-SISI, Président de la République Arabe d'Egypte, avec résidence au Caire, en remplacement de Monsieur Aboubacar SARR, appelé à d'autres fonctions.



• Au titre du Ministère de la Santé et de l’Action sociale

Madame Aïssatou LO NGOM, Docteur en Pharmacie, précédemment Président du Conseil d’Administration de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement (PNA), est nommée Président du Conseil d’Administration de la SEN-Pharmacie nationale d’Approvisionnement (SEN-PNA).

Madame Fatou Faye Ndiaye DEME, Docteur en Pharmacie, précédemment Directeur de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement (PNA), est nommée Directeur général de la SEN-Pharmacie nationale d’Approvisionnement (SEN-PNA).

Monsieur Mama Moussa DIAW, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin- Chef de la Région médicale de Thiès, est nommé Directeur régional de la Santé de Thiès.

Madame Ndeye Maguatte NDIAYE, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin- Chef de la Région médicale de Dakar, est nommée Directeur régional de la Santé de Dakar.

Monsieur Cheikh Sadibou SENGHOR, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin-Chef de la Région médicale de Louga, est nommé Directeur régional de la Santé de Louga.

Madame Seynabou NDIAYE, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin-Chef de la Région médicale de Saint-Louis, est nommée Directeur régional de la Santé de Saint-Louis.

Monsieur Moustapha FAYE, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin-Chef de la Région médicale de Matam, est nommé Directeur régional de la Santé de Matam.

Monsieur Mamadou DIENG, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin-Chef de la Région médicale de Diourbel, est nommé Directeur régional de la Santé de Diourbel.

Madame Aïchatou BARRY, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin-Chef de la Région médicale de Kaolack, est nommée Directeur régional de la Santé de Kaolack.

Monsieur Assane NDIAYE, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin-Chef de la Région médicale de Fatick, est nommé Directeur régional de la Santé de Fatick.

Monsieur Mbaye THIAM, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin-Chef de la Région médicale de Kaffrine, est nommé Directeur régional de la Santé de Kaffrine.

Monsieur Bayal CISSE, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin-Chef de la Région médicale de Tambacounda, est nommé Directeur régional de la Santé de Tambacouda.

Monsieur Amadou Yéri CAMARA, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin- Chef de la Région médicale de Sédhiou, est nommé Directeur régional de la Santé de Sédhiou.

Monsieur Youssouph TINE, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin-Chef de la Région médicale de Ziguinchor, est nommé Directeur régional de la Santé de Ziguinchor.

Monsieur Yaya BALDE, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin-Chef de la Région médicale de Kolda, est nommé Directeur régional de la Santé de Kolda.

Monsieur Ababacar MBAYE, Médecin-Spécialiste de Santé publique, précédemment Médecin-Chef de la Région médicale de Kédougou, est nommé Directeur régional de la Santé de Kédougou.

Monsieur Saër SECK, Conseiller en Travail social, précédemment Chef du Service régional de l’Action

sociale de Kaolack, est nommé Directeur régional de l’Action sociale de Kaolack.

Monsieur Mamadou Ibrahima NDIAYE, Conseiller en Travail social, précédemment Chef du Service régional de l’Action sociale de Sédhiou, est nommé Directeur régional de l’Action sociale de Sédhiou.

Monsieur Mama Saliou SALL, Conseiller en Travail social, matricule de solde 621.481/H, précédemment Chef du Service régional de l’Action sociale de Kédougou, est nommé Directeur régional de l’Action sociale de Kédougou.

Monsieur Seydou Nourou THIAM, Conseiller en Travail social, précédemment Chef du Service régional de l’Action sociale de Ziguinchor, est nommé Directeur régional de l’Action sociale de Ziguinchor.

Madame Ndeye Khady DIOUF, Enseignante, est nommée Directrice régionale de la Famille de Fatick;

Madame Mariétou SOGUE, Spécialiste en Population et Développement, est nommée Directrice régionale de la Famille de Saint-Louis ;

Madame Ndeye SYLLA, Enseignante, est nommée Directrice régionale de la Famille de Kaffrine; Madame Amy Sokhna KA, Spécialiste en aménagement du territoire et gestion urbaine, est

nommée Directrice régionale de la Famille de Sédhiou ;

• Au titre du Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants :

Madame Coura Gaam DIOUF, Sociologue, est nommée Directrice régionale de la Famille de Dakar ;

Madame Hawa BOUSSO, Archiviste, Spécialiste en Sciences de l’Information documentaire, est nommée Directrice régionale de la Famille Tambacounda ;

Madame Habibatou DIALLO, titulaire d’un master en gestion des entreprises, est nommée Directrice régionale de la Famille de Kédougou ;

Madame Fadoum Zakaria SY, Enseignante, est nommée Directrice régionale de la Famille de Kaolack ;

Madame Mariama DIALLO, Informaticienne, est nommée Directrice régionale de la Famille de Ziguinchor ;

Madame Bany TOURE, Enseignante, matricule de solde n° 637 288/H, est nommée Directrice régionale de la Famille Matam.

• Au titre du Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes Entreprises :