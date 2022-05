Les partisans de Cheikh Oumar Diagne menacent de prendre d’assaut la Place de l’Indépendance

Le collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne ne compte pas baisser les bras après moults interdictions de manifester du préfet de Dakar. En effet, les activistes, mouvements de la société civile notamment Nio Lank, Y’en a Marre, FRAPP France dégage, Africa First, entre autres, et aussi des guides religieux, favorables à la cause que défendait Cheikh Oumar Diagne, dans And Sàmm Jikko Yi sont revenus à la charge.